Siyabonga Khumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Khumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Khumalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Khumalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Khumalo 31 Ocak 2003 tarihinde Johannesburg şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siyabonga Ronaldo Khumalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Khumalo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Khumalo'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Khumalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Khumalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyabonga Khumalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Khumalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Siyabonga Khumalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Khumalo şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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