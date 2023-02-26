Siyabonga Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Mbatha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Mbatha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Mbatha 4 Şubat 1989 tarihinde Umlazi, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Mbatha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyabonga Mbatha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Mbatha'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Mbatha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Mbatha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyabonga Mbatha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Mbatha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2009 yılında Golden Arrows

1 Eylül 2009 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2012 yılında Warriors

1 Temmuz 2014 yılında FC Cape Town

1 Temmuz 2015 yılında T. Royal Zulu

8 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

22 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Siyabonga Mbatha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Mbatha şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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