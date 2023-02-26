Siyabonga Mpontshane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Mpontshane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Mpontshane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Mpontshane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Mpontshane 17 Nisan 1986 tarihinde Ngwavuma, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Mpontshane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyabonga Mpontshane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 29 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Mpontshane'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Mpontshane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Mpontshane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyabonga Mpontshane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Mpontshane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Platinum Stars

29 Ocak 2015 yılında Orlando Pirates

Siyabonga Mpontshane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Mpontshane şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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