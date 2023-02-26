Siyabonga Ngezana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Ngezana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siyabonga Ngezana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Siyabonga Ngezana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Siyabonga Ngezana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Ngezana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siyabonga Ngezana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Ngezana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Ngezana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Ngezana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Ngezana 15 Kasım 1997 tarihinde Sebokeng, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Ngezana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Generation Footballers yapmaktadır. Siyabonga Ngezana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 27 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Ngezana'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Ngezana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/siyabonga_ngezana?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Siyabonga Ngezana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Ngezana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Siyabonga Ngezana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Ngezana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs

Siyabonga Ngezana kimdir

Siyabonga Ngezana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Ngezana şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sinawana Gunners, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Siyabonga Ngezana nereli

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