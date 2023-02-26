Siyabonga Nhlapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Nhlapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Nhlapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Nhlapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Nhlapo 23 Aralık 1988 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Nhlapo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Siyabonga Nhlapo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 25 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Nhlapo'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Nhlapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Nhlapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Siyabonga Nhlapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Nhlapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jomo Cosmos

5 Temmuz 2013 yılında Bidvest Wits FC

19 Ocak 2017 yılında Highlands Park

30 Haziran 2017 yılında Bidvest Wits FC

25 Temmuz 2017 yılında SuperSport Utd.

Siyabonga Nhlapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Nhlapo şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siyabonga Nhlapo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vaal University of Technology FC

Güney Afrika takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.