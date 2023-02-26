Siyabulela Shai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabulela Shai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabulela Shai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabulela Shai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabulela Shai 18 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siyabulela Mbali Shai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabulela Shai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyabulela Shai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Siyabulela Shai'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabulela Shai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabulela Shai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyabulela Shai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabulela Shai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sundowns

1 Ağustos 2012 yılında United FC

30 Haziran 2013 yılında Sundowns

16 Ağustos 2013 yılında Chippa United

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

28 Temmuz 2014 yılında Chippa United

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

21 Temmuz 2015 yılında Maritzburg Utd.

15 Ocak 2016 yılında Sundowns

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2017 yılında EC Bees FC

1 Temmuz 2017 yılında Black Leopards

6 Ağustos 2018 yılında Tshakhuma

5 Kasım 2020 yılında Sekhukhune

Siyabulela Shai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabulela Shai şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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