Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit fragmanı izle | Ne zaman vizyona giriyor?

Bu hafta vizyona giren filmlerden birisi olan Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit internette araştırılmaya başlandı. Peki Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin fragmanı nasıl? Oyuncuları kimler? Tüm cevaplar haberimizde...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi 14 Haziran 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FRAGMANI İZLE

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tessa Thompson,

Chris Hemsworth,

Liam Neeson,

Emma Thompson

Rebecca Ferguson

Yönetmen: F. Gary Gray

Senaryo: Matt Holloway, Art Marcum, Lowell Cunningham

Yapımcı: Laurie MacDonald, Walter F. Parkes

Diğer Adı: Men in Black 4, Siyah Giyen Adamlar 4

Tür Bilimkurgu, Aksiyon



Ülke:ABD

CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?

Hemsworth Melbourne, Avustralya'da 11 Ağustos 1983 tarihinde Leonie ve Craig Hemsworth'un ortanca oğulları olarak dünyaya geldi.Ailesi Philip Island'a geçmeden önce Northern Territory bölgesindeki bir sığır çiftliğinde yaşadı. Kendisi gibi oyuncu olan Liam Hemsworth kardeşidir.Chris spor olarak sörf yapmaktan zevk alıyor. Star Trek filmiyle sinema dünyasına adım atmıştır. 2005 yılında Home and Away dizisiyle Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie Ödülü almıştır.

2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katıldı ama başarılı olamadı. Ardından Kim Hyde rolü için geri çağırıldı. Kim Hyde rolüne seçildi ve dizinin 185 bölümünde oynadı. Dizi için Sidney'e taşındı. 3 Temmuz 2007 tarihinde diziyi bıraktı. İki Logie adaylığı aldı. 2005'te en iyi genç yetenek dalında Logie ödülü kazandı.



Hemsworth 2009 J. J. Abrams yapımı Star Trek filminin açılış sahnesinde James T. Kirk'ün babası George Kirk'ü canlandırdı. Aynı yıl A Perfect Getaway filminde gerilim karakteri Kale'i canlandırdı.Hemsworth Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdı. İlk başta bu rol için kardeşi Liam son 4'e yükseldi ama yönetmen Kenneth Branagh son anda önceki adayları değerlendirme kararı aldı ve role Chris Hemsworth'u seçti. Hemsworth ayrıca 2012'de vizyona giren The Avengers filminde tekrar Thor'u canlandırdı.

2010'da Ca$h filminde ekonomik açıdan sorunlu genç bir adamı oynadı. Hemsworth Mayıs 2011'de Snow White and the Huntsman filminde Kristen Stewart'la kamera karşısına geçti.Avustralya, Sidney‘de Amerikan İngilizcesi ile oyuncu yetiştiren Screenwise Film & TV Okulu’nda okudu.

Çeşitli dizi filmlerde rol aldıktan sonra ilk defa 2009 yılında “Star Trek” filmiyle sinema dünyasına adım atmıştır 2005 yılında Home and Away dizisindeki Kim Hyde rolü ile Avustralya’da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie Ödülü aldı.2011 yılında Marvel Comics’in süper kahramanı Thor’u canlandırdığı “Thor” filminde oynadı. Ayrıca 2012’de vizyona giren The Avangers filminde tekrar Thor’u canlandırdı.

Özel Hayatı

Aktris Elsa Pataky ile evlidir.25 Eylül 2010 tarihinde LACMA tarafında Los Angeles'da düzenlenen bir partide ilişkileri başladı ve üç ay sonra evlendiler.Çiftin şimdi üç çocuğu bulunmakta: kızları India Rose (d. Mayıs 2012)ve ikiz oğlanları, Tristan ve Sasha (d. Mart 2014).

Filmografi

2009 Star Trek George Samuel Kirk, Sr.

2009 A Perfect Getaway Kale

2010 Ca$h Sam

2010 Ollie Klublershturf vs the Nazis Chad Kısa

2011 Thor Thor

2012 The Cabin in the Woods Curt

2012 The Avengers Thor

2012 Snow White and the Huntsman Eric, Avcı

2012 Red Dawn Jed Eckert

2013 Star Trek Into Darkness George Kirk (seslendirme) Star Trek'ten arşiv görüntüleri

2013 Rush James Hunt

2013 Thor: The Dark World Thor

2015 Avengers: Age of Ultron Thor

2015 Cyber Post-prodüksiyon

2015 In the Heart of the Sea Owen Chase Oynuyor

2015 Blackhat ( Hacker ) Nicholas Hathaway Başrol

TESSA LYNNE THOMPSON KİMDİR?

Tessa Lynne Thompson, Amerikalı aktris. Veronica Mars dizisindeki Jackie Cook rolüyle ünlenmiştir. Thompson, Los Angeles'ta Panama kökenli şarkıcı ve söz yazarı Marc Anthony Thompson ile Meksika kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Santa Monica Lisesi'nde ve Santa Monica Üniversitesi'nin kültürel antropoloji bölümünde okudu.

Doğum Tarihi: Pazartesi, Ekim 3, 1983

Doğum Yeri: Los Angeles / Kaliforniya / ABD

Doğum Adı: Tessa Lynn Thompson

Doğduğu Gün: Pazartesi

Burç: Terazi

Boyu: 163 cm

FİLMLERİ

Creed ( 2016 )

The Prop Is the Girl

Selma ( 2014 ) ( Diane Nash )

Points of Origin ( 2014 )

Grantham & Rose ( 2014 )

Dear White People ( 2014 )

South Dakota ( 2013 )

Copper ( 2012-2013 ) ( Sara Freeman )

Automotive ( 2013 ) ( Maggie )

666 Park Avenue ( 2012-2013 ) ( Laurel Harris )

Murder on the 13th Floor ( 2012 )

Periphery ( 2011/II )

Rizzoli & Isles ( 2011 ) ( - He Ain't Heavy, He's My Brother(2011)... FBI Agent Anna Farrell )

Detroit 1-8-7 ( 2010-2011 ) ( Lauren Washington )

Off the Map ( 2011 ) ( - A Doctor Time Out(2011)... Sydney )

Red & Blue Marbles ( 2011 )

Betwixt ( 2010 )

For Colored Girls ( 2010 ) ( Nyla )

Exquisite Corpse ( 2010/I )

Blue Belle ( 2010 ) ( - Komshe Thunderfuck(2010)... Blue )

Everyday Black Man ( 2010 )

Three Rivers ( 2009 ) ( - A Roll of the Dice(2009)... Penelope Kirkell )

Heroes ( 2009 ) ( Rebecca Taylor )

Private Practice ( 2009 ) ( Zoe )

Mental ( 2009 ) ( - Lines in the Sand(2009)... Lainey Jefferson )

Mississippi Damned ( 2009 ) ( Kari Peterson )

Life ( 2008 ) ( - Trapdoor(2008)... Liza )

The Human Contract ( 2008 )

Make It Happen ( 2008 )

Hidden Palms ( 2007 ) ( Nikki Barnes )

The Initiation of Sarah ( 2006 )

Grey's Anatomy ( 2006 ) ( Camille Travis )

Veronica Mars ( 2005-2006 ) ( Jackie Cook )

When a Stranger Calls ( 2006 ) ( Scarlet )

Cold Case ( 2005 ) ( - Best Friends(2005)... Wilhemina 'Billie' Doucette