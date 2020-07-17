Siyah sarımsak nedir? Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Uzman isimler siyah sarımsağın faydalarının daha çok olduğunu söylemektedir. Peki Siyah sarımsak nedir? | Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Siyah sarımsak, faydalı doğal bileşenleri içeren bununla birlikte sağlığı destekleyen bir gıda takviyesidir.

Siyah sarımsak hem bağışıklık sistemini destekler hem de kışın hastalıklardan korur. Ayrıca doğal enerji sağlar.

Sarımsak bitkisi taneleri, dış kabukları soyulunca ezildiği, krııldığı ya da bıçakla doğrandığı takdirde savunma mekanizması olarak Allisin üretmektedir. Sarımsağın yoğun kokusunun sebebi de Allisin'dir.

Siyah sarımsak, bildiğimiz sarımsağın 60-90°C aralığında, 60 güne kadar bekletilip fermente edilmesi sonucunda elde edilmektedir.

Sarımsakta bulunan Allisin, bu fermantasyon sırasında yalnızca siyah sarımsakta bulunan S-Allilsistein maddesine dönüşür. Suda eriyen ve “yıllanmış sarımsak özütü” olarak da adlandırılan bu madde, sarımsağın tüm faydalarını artmış bir öz halinde içerir. Siyah sarımsağın oluşumu fermantasyon ile sağlanır, bu süreçte herhangi bir kimyasal madde kullanılmaz. Fermantasyon, kefir, yoğurt, maya, turşu gibi birçok faydalı besinin oluşmasında insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı doğal bir yöntemdir.

SİYAH SARIMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah sarımsak B ve C vitamini içerir.

Diyabet semptomlarını iyileştirir.

Yorgunluk ve halsizliği giderir.

Beyin hücrelerini hasara karşı korur.

Hafıza bozukluklarını azaltır.

Tansiyonu düzenler.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

Cilt sağlığını destekler. Yaşlanma belirtisini azaltır.

Bakteri ve enfeksiyonlara karşı savaşır.

Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını destekler.

Toksik maddelerin ayrışmasına yardımcı olur.

Kalp sağlığına dost olur.

Sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

SARIMSAK İLE SİYAH SARIMSAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Siyah sarımsağın besin öğeleri normal sarımsaktan daha güçlüdür. Bildiğimizin sarımsağın kokmasına sebep olan Allisin fermantasyon sürecinde azalarak S-Allilsisteine dönüşür ve koku kaybolur. Siyah sarımsak ile normal sarımsak arasındaki en büyük fark siyah sarımsağın daha güçlü besin öğelerine sahip ve kokusuz olmasıdır. Normal sarımsağa göre daha güçlü antioksidan özellik gösteren siyah sarımsağın düzenli kullanımı günlük enerjiyi, bağışıklık sistemini ve vücuttan toksik madde atılımını destekler