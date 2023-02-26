Siyanda Mathenjwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyanda Mathenjwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyanda Mathenjwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyanda Mathenjwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyanda Mathenjwa 20 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siyanda Given Mathenjwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyanda Mathenjwa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyanda Mathenjwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Siyanda Mathenjwa'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyanda Mathenjwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyanda Mathenjwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyanda Mathenjwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyanda Mathenjwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gori FC

1 Ocak 2021 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2021 yılında Zugdidi

1 Ağustos 2022 yılında Spaeri

Siyanda Mathenjwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyanda Mathenjwa şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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