Siyanda Xulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyanda Xulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyanda Xulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyanda Xulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyanda Xulu 30 Aralık 1991 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyanda Xulu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Siyanda Xulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Siyanda Xulu'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Siyanda Xulu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/siyanda_xulu

Siyanda Xulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyanda Xulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Siyanda Xulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyanda Xulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Sundowns

6 Eylül 2012 yılında Rostov

1 Temmuz 2015 yılında Kaizer Chiefs

3 Ağustos 2017 yılında Maritzburg Utd.

19 Ağustos 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

27 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2022 yılında Turan Tovuz

Siyanda Xulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyanda Xulu şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siyanda Xulu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Royal Coastal -2008, Kaizer Chiefs (2008-2009), Mamelodi Sundowns (2009)

Güney Afrika takımında 5 numaralı formasıyla 15 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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