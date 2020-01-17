  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi

Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım 2019 günü 4 kardeş siyanür içerek intihar etmiş, olay tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Evin elektriğini kesen firmaya EPDK tarafından 888 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonu Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonu "Deve"nin seri üretimine başlandı

Annesinin elini bırakan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kalarak can verdiAnnesinin elini bırakan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kalarak can verdi

Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: ''Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor''Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: ''Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor''

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında şok gözaltı!Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında şok gözaltı!

 

17 Ocak 2020 Cuma 11:52

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi
Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi
Van'da karne hediyesi olarak kışlık bot dağıtıldı
Van'da karne hediyesi olarak kışlık bot dağıtıldı
Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
17 Ocak Cuma altın ne kadar?
17 Ocak Cuma altın ne kadar?
17 Ocak Cuma dolar ne kadar?
17 Ocak Cuma dolar ne kadar?
Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın!
Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın!
Simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü!
Simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü!
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu!
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu!
Güngören'de korkunç patlama!
Güngören'de korkunç patlama!
Çukur 84. bölüm (3. sezon 17. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 84. bölüm (3. sezon 17. bölüm) fragmanı yayınlandı