Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım 2019 günü 4 kardeş siyanür içerek intihar etmiş, olay tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Evin elektriğini kesen firmaya EPDK tarafından 888 bin TL para cezası kesildi.