Siyanür içerek ölmüşlerdi! Elektriğini kesen firmaya dev ceza kesildi
İstanbul Fatih'te 6 Kasım 2019 günü 4 kardeş siyanür içerek intihar etmiş, olay tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Evin elektriğini kesen firmaya EPDK tarafından 888 bin TL para cezası kesildi.
Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonu "Deve"nin seri üretimine başlandı
Annesinin elini bırakan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kalarak can verdi
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: ''Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor''
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında şok gözaltı!
17 Ocak 2020 Cuma 11:52
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT