ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sırf halkı kandırmak için Kazdağları olmayan yere 'Kazdağları' denirse, Çanakkale'ye zarar vermiş olursun. Bu durumdan bizim turizmimiz, tarımımız etkilenir. Siyanür olmadığı halde 'var' dersen, tarıma zarar verirsin." dedi.

Ayvacık ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binası önündeki bayramlaşma programına katılan Turan, son dönemde gündeme getirilen konunun Kazdağları ile ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Konunun ağaç kesilmesiyle de alakasının olmadığını savunan Bülent Turan, "Yeşille alakası yok. İlgisi olsaydı, ilk ağaç kesilirken orada eylem olurdu. Ağaç kesimi 3 yıl sürmüş, bitmiş. Alan açılmış, tıraşlanmış bitmiş, ondan sonra eylem yapıyorlar." diye konuştu.

Bölgede Gezi Parkı'nda yapılanın benzerini yapmaya çalışıldığını dile getiren Turan, tüm idarecilerin sakin davrandığına işaret etti.

Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Hiçbir gerginliğe, kavgaya izin verilmedi ve oyunlarını bozduk. Orada ilk arama izni 2001 yılında AK Parti yokken verildi. 2001 yılında o bölgenin ilk ruhsatını veren, bizim o zamanki Enerji Bakanı. Ben kızmıyorum verilmesine ama kızdığım şu ikiyüzlülük. O gün imza atıp bugün karşı çıkmak, o gün 'evet' deyip bugün 'hayır' demek yanlış."

- "Bunlar turizme, tarıma zarar veriyor"

Halkı kandırarak adım atılamayacağını ifade eden Turan, "Sırf halkı kandırmak için Kazdağları olmayan yere 'Kazdağları' denirse, Çanakkale'ye zarar vermiş olursun. Bu durumdan bizim turizmimiz, tarımımız etkilenir. Siyanür olmadığı halde 'var' dersen, tarıma zarar verirsin. Çanakkale Belediye Başkanı'nı ziyaretimde sordum. 'Bu konu hakkında valiyle görüştün mü?' Hayır. 'Orman Müdürlüğü ile görüştün mü?' Hayır. 'Tarım Müdürlüğü?' Hayır. Böyle iş mi olur? Bu işin muhatapları onlar. Bir görüş bakalım. Bir masada görüş. Görüşmeyeceksin, miting yapacaksın. Bunlar yanlış işler. Bunlar turizme, tarıma zarar veriyor."

Kaynak: AA