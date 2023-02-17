Siyar Doldur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyar Doldur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyar Doldur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyar Doldur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyar Doldur 29 Ocak 2000 tarihinde Bellinzona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyar Doldur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyar Doldur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Siyar Doldur'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Siyar Doldur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyar Doldur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyar Doldur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyar Doldur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U21

23 Temmuz 2018 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2019 yılında FC Sion U21

8 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

1 Ağu 2020 yılında FC Sion U21

2 Ağu 2020 yılında FC Sion

24 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Siyar Doldur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyar Doldur şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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