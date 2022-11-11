Siyaset arenası fena karıştı! HDP'li Pervin Buldan, Meral Akşener'i hedef aldı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çeşitli temaslarda bulunmak için Kars'tan kara yoluyla Ardahan'a geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ardahan İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Pervin Buldan, daha sonra vatandaşlara hitap etti.

"BİZDEN KORKAN 6'LI MASADA BİR KADIN VAR"

İsim vermeden altılı masanın üyesi olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Pervin Buldan, "Bizden korkan ama aynı zamanda bize saldırıyı hiçbir zaman gündeminden düşürmeyen 6’lı masanın kadın bir başkanı var. O 6’lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var." dedi.

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KÜRT DÜŞMANLIĞI SUÇLAMASI

Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Buldan, "Ve bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Kürtler anasını görmesin diye gelen ağaları oldu, giden paşaları oldu. Biz bunu biliyoruz; ve bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler, onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler. O vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın ve Kürt düşmanlığı yapanlar, Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler.’’ ifadelerini kullandı.

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MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'yi eleştirmişti. Akşener şunları söylemişti: "HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık."