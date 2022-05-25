Siyaset böyle bir şey işte! Meral Akşener'i eleştirerek İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, partisine döndü

İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk, daha sonra aldığı kararla partisinden istifa ederek Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılmıştı. Yaptığı açıklamayla Zafer Partisi'nden istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İsmail Koncuk, eski partisine dönmeye karar verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine yapılan görüşme sonrası İsmail Koncuk yeniden İYİ Parti'ye dönmeye karar verdi.

Partisine dönecek olan Koncuk'un bugün yapılacak İYİ Parti Grup Toplantısı'na katılacağı, parti rozetini Genel Başkan Meral Akşener'in takacağı belirtildi.

Koncuk'un katılmasıyla İYİ Partinin TBMM'deki milletvekili sayısı 37'ye yükselecek.

NE OLMUŞTU ?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020 yılında yaptığı açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamış, Genel Başkan Meral Akşener'i ve parti yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.

Koncuk yaptığı açıklamasında şunları söylemişti

"Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, itibar suikastına uğramış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Olayın en garip tarafı, hakarete uğrayan, kirletilmeye çalışılan bu arkadaşlarımızın haklı talepleri göz ardı edilerek, bu kirli operasyonu yapanların baş tacı edilmesi, mağdur edilen dava arkadaşlarımızın ise bizzat partinin üst kademe yöneticileri tarafından, hem televizyon ekranlarında hem de kamuoyu önünde sürekli hakarete uğramasıdır."

Koncuk, bugüne kadar sorumlu davrandıklarını, kanaatlerini Genel Başkan Akşener'e ilettiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını aktararak, "Sayın Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum." dedi.

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Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti!