Siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

Medya Takip Merkezi (MTM) mayıs ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerginliğinin alevlenmesi ise gündemden inmeyen bir diğer başlıktı.

Siyaset gündemi listesinde uzun süredir yerini koruyan seçimler, geçtiğimiz ay 24 bin 129 haber ile en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından YSK, İstanbul için iptal kararı vermişti. YSK'nın bu kararı 159 bin 343 haberle medyada yer aldı. Karar sonucu, Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbatanın hükümsüz hale gelmesi ile "mazbata', 37 bin 330 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. YSK'nın kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verildi. Rapora göre 80 bin 498 habere konu edilen 23 Haziran, siyaset gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

Mayıs ayında Türkiye, dış politikaya ve ABD ile yaşanan S-400'lere odaklandı. Konu kapsamında hem Rusya hem de Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Temmuz ayı itibariyle teslimatın başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı, Batı basınının gündeminden düşmezken, Türk medyasında 35 bin 560 habere konu olarak mayıs ayının çok konuşulan gündem konuları arasında yer aldı.

DHA