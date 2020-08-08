Siyasetçilerden 'Dünya Kediler Günü' paylaşımları
8 Ağustos'un küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul edilmesi kapsamında, hayvansever siyasetçiler yaptıkları paylaşımlarla bu günü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Vali Ali Yerlikaya, kedilerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
8 Ağustos tarihi, küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda birçok ünlü ve bazı siyasetçiler, kedilerinin özel günlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da besledikleri kedilerin fotoğraflarını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
SOYLU'NUN PAYLAŞIMI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fındık ve Muazzam isimli kedilerinin fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaşarak "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.
Fındık ve Muazzam— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) August 8, 2020
Aramızda kalsın Muazzam hamile ?
Dünya Kediler Günü ? pic.twitter.com/deLTv8nrEW
YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, ailelerinin üyesi olan kedisi Sarı'nın fotoğrafını, resmi Twitter hesabından, "Bugün, senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen.." notuyla paylaştı.
“Kedi olmak başlı başına zor...” diye serzeniş yapma! ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2020
Bugün, senin günün!
Hadi gönlünce gez, eğlen... ?
Ailemizin neferi “Sarı” ve tüm can dostların #DünyaKedilerGünü kutlu olsun.? pic.twitter.com/XnSFJkH6Hs