Siyasetçilerden 'Dünya Kediler Günü' paylaşımları

8 Ağustos tarihi, küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda birçok ünlü ve bazı siyasetçiler, kedilerinin özel günlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da besledikleri kedilerin fotoğraflarını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.

SOYLU'NUN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fındık ve Muazzam isimli kedilerinin fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaşarak "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.

Fındık ve Muazzam



Aramızda kalsın Muazzam hamile ?



Dünya Kediler Günü ? pic.twitter.com/deLTv8nrEW — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) August 8, 2020

YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, ailelerinin üyesi olan kedisi Sarı'nın fotoğrafını, resmi Twitter hesabından, "Bugün, senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen.." notuyla paylaştı.