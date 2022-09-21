Siyasetin dili sertleşti! MHP'li Erkan Akçay'dan altılı masaya zehir zemberek sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin

2023 yılında yapılacak olan seçimlerin süresi günden güne kısalmaya devam ederken siyasi söylemler de sertleşmeye başladı. Son olarak Cumhur İttifakının bileşeni olan MHP'nin Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erkan Akçay, siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak altılı masayı sert sözlerle eleştirdi.

"KRİZLERE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR"

Altılı masanın 2 yıl önce kurulduğunu anımsatan Erkan Akçay, birçok toplantı yapıldığına işaret ederek, "Ben bu masaya ‘Laklak masası’ diyorum. Toplanıp 5 saat konuşuyorlar, muhtemelen bu 5 saatin 4 saatini de Davutoğlu konuşuyordur. Ortada hiçbir politika yok. Ortaklaştıkları proje program yok. Bir ara ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dediler altını dolduramadılar. Zaten yeni yönetim sistemiyle parlamentomuz daha güçlü hale geldi. Eski sisteme o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayetlerin, cumhurbaşkanı seçimleri krizlerine geri dönmek istiyorlar. O yüzden siyasi gericilik yapıyorlar” diye konuştu.

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"TÜRKİYE’Yİ BÖLÜP PARÇALAYACAK, TERÖRİSTLERİ AZDIRACAK NE KADAR KARAR VARSA BUNLAR KABUL EDECEKLER"

6’lı masanın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye için aldığı kararlara uyma taahhüdünü anımsatan Akçay, yayımlanan bildiriye atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Şubat ayında bir bildiri yayınladılar o bildiride Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymaya taahhüt ettiler. Korkunç bir şey. Türkiye’yi bölüp parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Bunu taahhüt ediyorlar. Yaptıkları, yapacakları şimdiden belli”

"YUVARLAK BİR İTTİFAK GEVŞEK BİR İTTİFAK"

Altılı masanın oturma düzeni konusunda tartışma yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar bir oturma düzenine bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. 6’lı masanın diğer bir adı da ‘yuvarlak masa’. Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin”

"ULUSLARARASI ODAKLAR BİR ADAY BELİRLEYECEK"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirlememesine de değinen Akçay, "Daha bir aday belirleyemiyorlar. Birbirlerine çelme takma adına yarışıyorlar. Eninde sonunda ya Avrupa ya Amerika bir aday verecek. Hatay Belediye Başkanının da ifade ettiği gibi. Uluslararası odaklar bir aday belirleyecek, çünkü kendileri bir aday belirleyemeyeceklerine göre. Bundan bir yıl evvel aday belirlememe gerekçelerine de ‘Şimdiden aday belirlersek yıpranır’ diyorlardı. Böyle de komik durumdalar. İyi de 3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız. Bu da tuhaf bir durum. Kendilerine özgüveni olmayan, başkalarından sokma akılla hareket eden bir yapı. Aziz Türk milleti de hiçbir zaman bunlara itibar etmeyecektir” dedi.

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