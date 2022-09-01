Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Artı TV'de katıldığı bir yayında, "HDP olarak yüzde 15 bandındayız. İttifak olarak yüzde 20'yi hedefliyoruz. İttifak içinde Cumhurbaşkanlığı adayını değerlendirmedik. Seçimleri kapyasan bir ittifak olduğu için önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Doğal olarak ittifakın bir adayı olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu. Beştaş'ın cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerine Melih Gökçek'ten yeni bir iddia geldi.

KILIÇDAROĞLU SÖYLETMİŞ

Ankara eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beştaş'a açıklamayı yaptıran kişinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia ederek, "Biraz önce haber geldi… HDP'ye açıklamayı Kılıçdaroğlu yaptırmış… bu Kılıçdaroğlu yere bakan, yürek yakan… Helâl olsun… Kılıçdaroğlu önce Ekrem’i sonra Mansur’u birer hamle ile bitirdi." ifadelerine yer verdi.