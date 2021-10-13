‘Siyasi cinayetler' iddiasına Bakan Soylu'dan net cevap! "Böyle bir istihbarat yok"

Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda ‘siyasi cinayetler' söyleminin arttığını, yaşanılanları takip ettiğini belirtti.

"HER BİRİ BİRBİRİNİN PEŞİNE TAKILIYOR"

Bakan Soylu, ‘siyasi cinayetler' iddialarını değerlendirerek, “Her biri birbirinin peşine takılıyor, ana muhalefet partisi genel başkanı, onun altındaki muhalefet partisi genel başkanı, onun genel başkan yardımcısı, en sonunda yine bir partinin genel başkanı. Bu dördüne bakıyorum, hepsi devlet görmüş. Birisi SGK'ye kadar gelmiş, diğeri 8 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapmış, diğeri Bayındırlık Bakanlığı yapmış, diğeri Başbakanlık yapmış. Şimdi topluma böyle bir söz söylüyorsanız bunun kendine ait bir karşılığı olmalı” şeklinde konuştu.

"BİLGİYİ NEREDEN ALDINIZ?"

Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını, emniyet istihbarat başkanlığı, jandarma istihbarattan ya da MİT'ten öğrenilebileceğini hatırlatan Bakan Soylu, “Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok. Peki siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?" dedi.

"SİZİ OYNATIRLAR"

Böyle bir bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynaktan alınabileceğini belirten Bakan Soylu, “İlk kaynak yabancı servislerdir. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar” açıklamasında bulundu. Terör örgütlerinin hükümet yöneticilerini sürekli hedef aldığını anlatan Soylu, ‘Biz hükümet yöneticilerine pusu yapacağız' derler. Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağlantınız var. Ya da ara sıra görüştüğünüz büyükelçiler kafanızı karıştırıyor” dedi.

"BU FETÖ TAKTİĞİDİR"

"Bu FETÖ taktiğidir” diyen Soylu, “Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur” ifadelerini kullandı.

Soylu, konuya ilişkin siyasi parti genel başkan yardımcılarından bir tanesini arattırdığını bildirerek, “Nezaketli şekilde aradı, 'Devlette görev yaptınız, eğer böyle bir şey söylüyorsanız, bilginiz, belgeniz söz konusudur. Müsaade ederseniz, terörden, istihbarattan arkadaşlarımız yanınıza gelsinler, bilgilerinizi alsınlar, hemen harekete geçelim' dedi. 'Ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeden hareket ettim, etrafımdaki konuşmalardan hareket ettim' denildi." açıklamasında bulundu.

"ACABA BU BİR ŞİFRE MİDİR?"

2016 yılında da Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın aynı siyasi seri cinayetler ifadesini kullandığını aktaran Soylu, “Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart'tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ'nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun. Bu ülke size ana muhalefet partisi genel başkanlığı, muhalefet partisi genel başkanlığı veya genel başkan yardımcılığı gibi sorumluluklar vermiş. Bunları bu tip hezeyanlarla soğuk savaş döneminin siyasi oyunlarıyla, manipülasyonlarıyla kirletmeyin” şeklinde konuştu.

Milleti endişeye sevk etmenin son derece yanlış davranış olduğunu, söyleyen Bakan Soylu, bu tavrın da güvenlik sorunu olduğunu dile getirdi.

