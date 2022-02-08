Siyasi gelişmeler altın fiyatlarını tetikledi! ONS altın yükselince gram altının fiyatı uçuşa geçti! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Siyasi gelişmeler altın fiyatlarını tetikledi! ONS altın yükselince gram altının fiyatı uçuşa geçti! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dünyada yaşanan siyasi gelişmeler sonrası piyasalarda oluşan risk nedeniyle ONS altında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye'de de altın fiyatları yükseldi. Gram altın yeni günde 795 TL seviyelerinden güne başlarken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 8 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...