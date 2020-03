Siyasi isimler ünlü rap şarkıcısının klibiyle ilgili harekete geçti!

Khontkar’ın “Sürtüğe Bak” isimli şarkısı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sanatçıların ve müzikseverlerin eleştirel paylaşımları sonrası siyasi isimler de tartışmalara dahil oldu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, dün Khontkar hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ayvalı, Khontkar olarak tanınan rap şarkıcısı Onur Dinç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Ayvalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına yönelik aşağılama ve hakaretler içeren Sürtüğe Bak isimli şarkısı dolayısıyla Khontkar takma adlı rapçi hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Kadına şiddete ve her türlü ayrımcılığa zemin hazırlayan bu iğrençliği özgürlük diye pazarlatmayız”

Ayvalı'nın o paylaşımı

"Sürtüğe bak" isimli şarkısı dolayısıyla Khontkar lakaplı rapçi hakkında; halkın bir kısmını aşağılayacak ve insanlık onurunu zedeleyecek şekilde tahkir etme, hakaret ve sövme, müstehcenlik iddiasıyla kamu davası açılması ve yayın yasağı talebiyle suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/fKUubJ7BPO — Meltem Ayvalı (@MeltemAyvali) March 9, 2020

KHONTKAR KENDİSİNİ "SANAT YAPIYORUM" DİYE SAVUNUYOR

Ünlü rap şarkıcısı ise kendisini “sanat yapıyorum” diyerek savunuyor. Şarkıcıya gelen tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlü rap şarkıcısı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde 'Sürtüğe Bak' isimli bir şarkı çıkarmıştı. Şarkı sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Şarkı, Twitter'da #sürtüğebakkaldırılsın hashtag'iyle tt listesine girmişti. Bir süre sonra da klip, YouTube'dan kaldırılmıştı.

KLİP +18 SAHNELER NEDENİYLE TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Şarkının klibinde yer alan +18 sahneler, YouTube Türkiye tarafından cinsellik olarak algılanmıştı. Sonucunda da video trendlerden kaldırılmış ve yetişkin uyarısı verilmişti.

Binlerce kişi YouTube'da "Bunu beğenmedim" butonuna basarak tepkisini ortaya koymuştu, klip ve şarkı şikayet edilmişti. Şarkı, sosyal medyada da bir anda gündem olarak birinci sıraya yerleşmişti.

Khontkar gelen tepkilerin ardından ayaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim özür mözür dilememi bekleyen bir koyun sürüsü var. Ben ne yaptığımı, nerede durduğumu, neyi savunduğumu çok iyi biliyorum. Yanlış yerde arıyorsunuz. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Sanatımın sonuna kadar arkasındayım."

Khontkar'ın tepki çeken şarkısı Youtube'dan kaldırıldı

KHONTKAR KİMDİR?

Khontkar (d. 24 Temmuz 1991, İzmir, Türkiye), Türk rapçi, söz yazarı ve prodüktördür.

İzmir asıllı olan trap müzik sanatçısı Khontkar, rap müzik yapmaya genç yaşlarında başladı. Birkaç yıl pratik yaptıktan ve demolar kaydettikten sonra, 2008 yılında Güney yaka etkisindeki hip-hop alanında yolunu çizmeye başladı. Khontkar aynı zamanda Türkiye’de trap müzik yapan ilk hip-hop sanatçısıdır.

Khontkar zorlu bir mahallede büyüdü ve ailevi yaşantılarından birtakım olumsuzluklarla karşılaştı. Hayat onun için hiç kolay değilken Khontkar, Hip-hop kültürünün temelinde yatan çabalama ve mücadele etme olgularının kendi yaşantısıyla bağdaştığını fark etti ve Hip-Hop kültürü içerisinde kendisini buldu.

2009'da kendi plak şirketi olan RedKeys Music'i kurdu. 5 sene içerisinde 8 adet Freestyle mixtape yayınladı. Bunlardan 2 tanesi, ikinci alt-egosu olan “Flash” mahlasını taşımakta.

2015 yılında, ilk İngilizce projesi olan WHOISTHAT EP’sini yayınladı. Birkaç ay sonra ise ilk 10 parçalık albümü olan NOBODI’yi yayınladı. 2016 yılının Nisan ayında Barry Allen mahlasıyla MRNI adında bir prodüktör EP’si yayınladı ve bu EP’de kendisine ve Bixi Blake ve KT gibi şirketi bünyesindeki sanatçılara yer verdi

2017 yılında, arkadaşı ve bir sanatçı olan Young Bego ile Mutfak ve Mutfak II adındaki 2 adet tekliyi yayınladı. Bu parçalar, şirketine ait RedKeyGang la Familia ismindeki toplama albümdeki ilk 2 tekliydi. Bunun akabinde, Bixi Blake, Metth ve Young Bego ile birlikte RedKeyGang parçasını yayınladı ve parça, Spotify’ın resmi listelerinde yerini aldı. Nisan ayında Bixi Blake ile Everything Is on the Table isimli ortak albümü yayınladı. 28 Temmuz 2017 tarihinde, RedKeyGang la Familia albümü yayınlandı. Ağustos 2017'de Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanan ilk major label single çalışması "Hiçbir Şeyim Yok" ile yeraltından çıkarak ana akımda kendine yer bulan sanatçı, 2018 yılında yine Basemode Records, Sony Music ile "Kime Ne" single şarkısını yayınladı. Aynı dönemde 31 şarkıdan oluşan mixtape albümü PLAA3 (Puffin Like An Animal 3) ile dikkat çekti.

Mayıs 2018'de Khontkar’a, yazdığı şarkı sözleri nedeniyle açılan davanın ardından çıkarıldığı ilk mahkemede hapis cezası verildi. Bir aydan uzun süre hapiste kalan Khontkar, Temmuz 2018’de şartlı tahliye ile salıverildi. Aralık 2018’de ise "100" ismini verdiği ilk bandrollü albümü sanatçının yükselişindeki en önemli dönemeç oldu.

Bir yıldan fazla süren mahkeme süreçlerinin ardından kendisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yaşadığı olaylar karşısında yılmayan sanatçı, üretimlerine devam etti ve Türkiye’nin dört bir yanında verdiği veriği kapalı gişe konserlerle sevenleriyle buluşmaya ve hayran kitlesini arttırmaya tüm hızıyla devam etti. Kendi bağımsız plak şirketi RedKeys Music ile üretimine devam eden Khontkar, 2019 yılında Ben Fero ile birlikte yer aldıkları JENGA ile dinlenme rekorları kırarken, şarkı aylarca en çok dinlenenler listesinde yer aldı. Yine RedKeys Music etiketiyle yayınlanan RDKYSZN ve Myndless Grimes’ın kendisine eşlik ettiği TURKGLISH EP albümleri 2019’da öne çıkan albümleri oldu. Şirket bünyesindeki diğer sanatçılara da 2019’da desteğini sürdüren sanatçı, bir çok düette yer aldı ve bu şarkıların neredeyse tamamı müzik platformlarının çalma listelerinde ve radyolarda kendine yer buldu.

Son olarak dinleyicilerine Trap Kont 2.5 albümünü müjdeleyen Khontkar, 20 Ocak 2020 tarihinde Instagram'dan yaptığı açıklamayla albümün 14 Şubat 2020'den çıkacağını müjdeledi.

