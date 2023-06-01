Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimleri ve 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler, yeni kabinesini açıklamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in isminin Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alacağı iddiası da kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan birisi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Ankara kulislerinden çarpıcı bilgiler aktardı.

İşte Selvi'nin köşe yazısından ilgili kısım;

KİMLER BAKAN OLUYOR KABİNE NE ZAMAN KURULUYOR

Milletvekilleri cuma günü yemin edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü önce yemin edecek, ardından da kabineyi açıklayacak.

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Mevcut bakanlar milletvekili yemin törenine katılmayacaklar. Yeni kabinede yer almayanlar Meclis’in ilk toplantısında yemin edecekler.

"ERDOĞAN’A BİR RAPOR SUNULDU"

Bu arada Meclis’le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir rapor sunuldu. Meclis komisyonlarında dengelerin kritik olduğu belirtilerek milletvekili olan bakanların istifa ettirilip yeniden bakan yapılmaması yönünde görüş bildirildi. Bu durumda en fazla 3-4 bakanın görevine devam edeceği söyleniyor. “Hiçbir bakan yeni kabineye alınmayacak” diyenler de var ama ben onlara katılmıyorum.

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MEHMET ŞİMŞEK NE YAPACAK?

Gözler ekonomi yönetiminde. O nedenle Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ilgiyle takip ediliyor. Mehmet Şimşek elini taşın altına koymaya hazır. Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin olumlu geçtiği söyleniyor. Mehmet Şimşek ilk kez bakan olacak değil. Daha önce de Erdoğan’la çalıştı. Ekonomiyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bir sorunu yok. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı olabilmek için ekonomi yönetiminde istediği takımı kurup en az 2 yıl boyunca alacağı kararlara karışılmamasını istiyor. Başarı için bunu çok önemsiyor.

FAİZ KONUSU

Erdoğan çalıştığı isimlere alan açan bir lider. Ancak Erdoğan’ın faiz konusunda bir tercihi var. Mehmet Şimşek’in ise faiz konusunda farklı düşündüğü biliniyor. Şimşek ihtiyaç olduğunda faiz artırımı yapılmasını savunan isimlerden. Erdoğan ile Şimşek yüzde 90 oranında birlikte çalışacaklar. Ancak faiz konusunda aşılması gereken bir nokta var.

Ama diğer bakanlıklar yavaş yavaş şekilleniyor. Yeni isimler göreceğiz. İçlerinde bakan yardımcıları da var mülki idareden gelecek isimlerde.

SELVİ: BÜYÜK BİR OLASILIKLA MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ OLACAK

Abdül Kadir Selvi, bu akşam katıldığı CNN Türk canlı yayında meclis başkanının büyük bir ihtimalle Numan Kurtulmuşun olacağını belirterek, mevcut bakanlardan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehircilik ve çevre bakanı Murat Kurum, Milli savunma bakanın Hulusi Akar ve İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun görevlerinde kalabileceklerini duyurarak, Süleyman Soylu'nun yerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da olabileceğini açıkladı.

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