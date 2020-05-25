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  3. Siyasi partiler koronavirüs nedeniyle video konferans ile bayramlaştı!

Siyasi partiler koronavirüs nedeniyle video konferans ile bayramlaştı!

Siyasi partilerin her bayramda birbirlerine gerçekleştirdiği bayram ziyaretleri koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:16

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