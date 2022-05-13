Siyasi partilerin güncel üye sayısı açıklandı! Millet İttifakı'ndaki dalgalanma rakamları etkiledi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette olan siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuna sundu. Yapılan incelemeler doğrultusunda açıklanan sonuçlara göre, AK Parti 11 Milyon 40 bin 139 üyesiyle rakiplerini geride bırakırken, Millet İttifakı'ndaki dalgalanmalar İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde oranları düşürdü.

SİYASİ PARTİLERİN GÜNCEL ÜYE SAYISI

AK Parti: 11 milyon 40 bin 139

CHP: 1 milyon 339 bin 150

İYİ Parti: 568 bin 918

MHP: 480 bin 584

Zafer Partisi: 10 bin 213

DEVA Partisi: 153 bin 596

Gelecek Partisi: 57 bin 304

HDP: 43 bin 218