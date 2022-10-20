Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL

Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 2023 yılı bütçesine göre siyasi partiler, devletten 4.5 milyar lira hazine yardımı alacak.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL

2023 yılının başlamasına kısa bir süre kala, bütçe maratonu da başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesi geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunuldu. Bütçede siyasi partilere yapılacak olan yardımların tutarı da belirlendi. Buna göre son milletvekili genel seçimlerine katılan ve seçim barajını aşan siyasi partiler hazineden devlet yardımı alacak. Söz konusu tutar, partileri oy sayılarını göre paylaştırılacak.

Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL

PARTİLERİN HAZİNEDEN ALACAĞI YARDIM TUTARI

2023 yılında hazineden siyasi partilere 4.5 milyar TL hazine yardımı yapılacak. Partilerin alacakları hazine yardımı tutarı şöyle:

AK Parti: 1 milyar 961.3 milyon lira

CHP: 1 milyar 43,9 milyon TL

HDP: 539.5 milyon TL

MHP: 511.5 milyon TL

İYİ Parti: 459.2 milyon TL

Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL

OCAK AYINDA ALMAYA BAŞLAYACAKLAR

Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Ocak ayındaki yardımlar, yılın ilk on günü içinde partilerin hesaplarına yatırılacak.

Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu! Tam 4.5 milyar TL

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE HAZİNE YARDIMI ARTIYOR

Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Seçime ilişkin hazine yardımları, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere ödenecek.

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