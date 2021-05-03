Siyasiler peş peşe ziyaret etti ama kararı değişmedi! Mahruze Keleş "İmamoğlu olmasa Erdoğan'a ulaşamazdım"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019'daki yerel seçim döneminde pazarda karşılaşan 66 yaşındaki Mahruze Keleş, "Sana kete yaparım ama oy vermem" demesiyle gündem olmuştu. Keleş'in gündeme gelmesinin ardından çok sayıda siyasi isim tarafından ziyaret edildi. Kemal kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu da ağırlayan Keleş, AK Parti sevgisinden vazgeçmedi.

"ERDOĞAN ÇOK SICAK VE SAMİMİ BİR İNSAN"

Erdoğan ile gerçekleşen görüşme hakkında bilgi veren Keleş, Cumhurbaşkanı'nın çok sıcak ve samimi bir insan olduğunu söyleyerek, "Telefon etmişti şimdi gelmek nasip oldu. Boş adam değil. Çalışan adam. Ancak nasip oldu" dedi. Keleş ayrıca "Öz kardeşimi davet etsem gelmez. Cumhurbaşkanımız bana Kuran-ı Kerim hediye etti. Her gün okuyup ona dua edeceğim" diye konuştu.

"ERDOĞAN'I 30 YIL ÖNCE RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"

Keleş, "30 yıl önce rüyamda gördüm onu. Ay camdan içeri girdi, arkasından güneş, yıldızlar da peşinden geldi. Yıldızlar Tayyip'i çağırıyordu 'Sen de gel' diye. Ben havalara uçuyordum rüyamda. 'Bu ay ve yıldızlarla gelen adam boş bir adam değil, ben bunu takip edeceğim' dedim. 30 yıldır da takip ede ede geldi başımıza çok şükür. Son seçimde gece istihareye yattım. Erdoğan, beyaz bir taksiye bindi, bir dağa, göklere çıkıyordu. Onu dağın tepesinde gördüm. Binali Yıldırım da beyaz bir taksideydi, o yarı yoldan döndü" diye konuştu.

"İMAMOĞLU İLE PAZARDA KARŞILAŞMASAYDIK ERDOĞAN'A ULAŞAMAZDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen Keleş, görüşmeden büyük memnuniyet duydu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mahruze Keleş, İmamoğlu'na teşekkür ederek, "Allah İmamoğlu’ndan razı olsun. O benim sebebim oldu. Onunla pazarda karşılaşmasaydım, Tayyip'ime ulaşamayacaktım. Allahım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin. Biliyor kendisine oy vermeyeceğimi zaten" açıklamasında bulundu.

Konuşmalarının devamında İmamoğlu'nu da sevdiğini söyleyen Keleş, "Allahım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin. Biliyor kendisine oy vermeyeceğimi zaten" açıklamasında bulundu. İmamoğlu sayesinde Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı yakaladığını söyleyen Keleş, "Tayyip’im zaten bir başka. Onun peşinden ayrılmasınlar" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DA MİLLETE FAYDASI OLSUN"

Evinde daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ağırlayan Keleş, "Kılıçdaroğlu da dünya ahiret kardeşim olsun. Allah razı olsun, geleni geri gönderemem. Ben kimseyi ayırt edemem. Allah onlara da güzel çalışmalar nasip etsin. Devlete millete faydası olsun." dedi.

Keleş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı da evine beklediğini belirterek "Yıldırım da gelecek, Soylu’mda. Annesi vefat etmiş, üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.