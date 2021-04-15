Siyasilerden Başika'da şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajları: Misliyle karşılığı verilecek!

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine gece saatlerinde roketli saldırı sonucu 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir.

Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Twitter hesabından "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılan bu hain saldırı karşılıksız kalmayacak, misliyle karşılığı verilecektir." mesajını paylaştı.