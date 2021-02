Siyasol

Kendi milletvekillerinin dahi söylediği bir gerçek var şimdilerde CHP için! Atatürk çizgisinden, ulusalcılıktan uzaklaşan bir CHP…

Gün geçmiyor ki CHP teşkilatlarında yeni bir taciz, tecavüz haberi patlamasın. Bir CHP belediyesinden yolsuzluk haberi yayılmasın. Bir bölücü terörist ile yeni isimler, ilişkiler ve kirli kokular yükselmesin. Peki hal böyle iken kıymetli CHP yöneticileri ve onların alt üst olmuş akılları ne yapıyor? Ne yapıyor dersiniz? Siz tepeden tırnağa pis kokuların yükseldiği, skandalların bir elmalı şeker gibi elden ele dolaştığı, devlet düşmanlarının gün be gün örgüte sızmaya çalıştığı bir yapıdan ne beklersiniz?

Aklı selim, silkinme bekler. Silkelenme, zararlılardan kurtulma için bir hareketlenme, iddiaları araştırma, suçluları bulma ve mağdur olanların hakkının aranmasını bekler. Peki CHP’de ne oluyor. Zalimin gizlenip zarar görmemesi için sümen teşkilatı işleyip, sessiz bir karanlık bulut altında saklanan iddialar, yeterince araştırılmayan çarpıklıklar ve susturulan mağdurlar….

Diğer taraftan ise Türk Siyasetini çökertmek ve devletimize format atmak isteyenlerin buluşma noktası haline getirilmeye çalışılan bir CHP.

Haine destek, ihanete ortak ve suçluya köstek olma politikası artık hakkı red etmeyi, adaleti inkar etmeyi ve zalimliği savunarak sistematik ahlaksızlığın propagandasını yapacak hale geldi ana muhalefet. LGBT adı altında her bireysel ve toplumsal ahlaksızlığın savunucusu, özgürlük savaşçıları adı altında bölücü yardakçılığı, çok seslilik adı altında ise Atatürk karşıtlığı artık CHP’de moda.

CHP’de moda, sisteme karşı ol, ahlak dışılığa sessiz kal, anarşiyi öv ve elbette bunları yaparken devleti hiçe say.

İşte her geçen gün CHP’de yeni bir skandal patlamasının, her an yeni bir ahlak erozyonunun yaşanmasının ve elbette ki terör destekçiliğinin ardındaki unsurlar bunlardır.

Siyasi yelpazeye yerleştirilen ve tamamen batıdan beslenen besleme parti organizasyonları ile ittifak yaparak elde edilen müttefiklikler ile siyasi rant ve gelecek uman teşkilatlarda bulunan sağduyulu samimi ulusalcı kesimlerde artık sesini çıkaramayacak duruma geldi maalesef ve bunun tek sebebi CHP’den başka gidecek yerleri yokmuş fikrinin esaretinde akıl ve fikirlerinin kiraya verilmiş olması elbette.

Türkiye’de bir şey değişecekse bu ilk önce ana muhalefetin değişmesi ve düzelmesiyle başlayacaktır. Ulusalcı değerler ile Atatürkçü ilke ve inkılaplara bağlı, insani değerlere saygılı, ahlaki değerlere sahip olmayan bir siyasi akım Türkiye’de yok olmaya mahkumdur. Bugün bu zihniyet önünde ya toplumdan kabul görmeme ve yok olma mahkumiyeti, ya da ihanet edenlerin Silivri mahkumiyeti olarak alternatifler bulunmaktadır.

Artık kimin payına ne düşerse…