Siyatik ne demek, TDK'ya göre Siyatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyatik ne demek? Siyatik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyatik kelimesi. Peki siyatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyatik nedir, siyatik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİYATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyatik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siyatik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre siyatik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalça siniri

- Kalça sinirlerinde oluşan ağrılı hastalık

