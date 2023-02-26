Siyavuya Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyavuya Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyavuya Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyavuya Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyavuya Ndlovu 19 Ağustos 1996 tarihinde Bizana, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siyavuya Nelson Ndlovu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyavuya Ndlovu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Siyavuya Ndlovu'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyavuya Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyavuya Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyavuya Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyavuya Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Kings

11 Ağustos 2020 yılında Golden Arrows

Siyavuya Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyavuya Ndlovu şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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