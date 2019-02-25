Siyer-i Nebi yarışması kayıtları başladı

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) ortaokul öğrencilerine yönelik olarak bu yıl ikincisini düzenleyeceği Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması'nın kayıtları başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kaybedeni olmayan Siyer-i Nebi yarışmasına Edirne ve ilçelerinde okuyan tüm ortaokul öğrencilerini davet ettiklerini belirtti.

Bu yarışma sayesinde binlerce gencin insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıma fırsatı bulacağını aktaran İriş, "Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde ‘Yedi sınıf insan vardır ki; Yüce Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir.’ buyurmaktadır. İşte bu yedi sınıf insandan birisi de Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde yetişen gençtir." ifadelerini kullandı.

Başvuruların 24 Mart tarihinde sona ereceği yarışmaya, www.efendimizinizinde.com internet sitesi üzerinden kayıt yapılabiliyor.

Soruların “En Sevgili Hz. Muhammed (s.a.s)” isimli kitaptan hazırlanacağı sınav, 20 Nisan cumartesi günü, Türkiye'nin bütün illerinde düzenlenecek ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.



- Edirne İl Ödülleri



1. Drone



2. Akıllı Saat



3. Bisiklet





- Türkiye Geneli Ödüller



1. 5.000 TL



2. 3.000 TL



3. 2.000 TL





Kaynak: AA