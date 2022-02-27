Siyer ne demek, TDK'ya göre Siyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyer ne demek? Siyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyer kelimesi. Peki siyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyer nedir, siyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siyer kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre siyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap

