Siyethemba Sithebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyethemba Sithebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyethemba Sithebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyethemba Sithebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyethemba Sithebe 6 Ocak 1993 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyethemba Sithebe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siyethemba Sithebe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siyethemba Sithebe'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siyethemba Sithebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyethemba Sithebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyethemba Sithebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyethemba Sithebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mbombela United

8 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Siyethemba Sithebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyethemba Sithebe şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Siyethemba Sithebe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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