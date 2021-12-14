Siyonizm ne demek, TDK'ya göre Siyonizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyonizm ne demek? Siyonizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyonizm kelimesi. Peki siyonizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyonizm nedir, siyonizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİYONİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyonizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siyonizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre siyonizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım

