Siz de vicdan kalmamış! Kedi ve köpeklerin mama yediği kaba zehir bırakmışlar: Ölen kedi ve hastalanan köpekler var

İstanbul Nişantaşı'nda tepki çeken bir olay yaşandı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre kedilerin mama yediği kaplara zehir bırakıldı. Bu kaptan yemek yiyen onlarca kedinin öldüğünü ifade eden Fatih Altaylı, söz konusu kaplardan mama yiyen bazı köpeklerin hastalandığını ifade etti.

ALTAYLI: SİZ İNSAN MISINIZ

Yaşanan duruma tepki gösteren Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı: "Bir veya bir kaç ruh hastası Nişantaşı’da kedilerin mama yediği kaplara zehirli mama bırakmış. Onlarca kedi öldü bu kaplardan atıştıran sahipli köpekler hastalandı. Bazıları komada ve uyutulacak. Siz nasıl insansınız. Siz insan mısınız! O kediler size ne zarar verdi akç."