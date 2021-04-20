Sizin de başınıza gelebilir: Cezanız varsa geciktirmeden ödeyin! Sosyal mesafe cezasını ödemeyen gence e-haciz şoku!

Antalya Konyaaltı’nda meydana gelenolayda, ağaölık bir alanda üç arkadaşın oturduğunu gören polisler, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle genölere üç bin 150şer lira para ceası kesti. İki kişi cezayı ödedi ancak Mesur Sedat Özen, işsiz olması sebebiyle ödeme yapamayınca banka hesabına e-haciz işlemi uygulandı.

PİKNİKÇİLER DE VARDI AMA CEZA ÜÇ ARKADAŞA KESİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, geçen yıl mayıs ayında Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U. sokağa çıkma yasağının olmadığı bir gün buluşarak Hisarçınar mevkiine gitti. Sık ağaçlık bir bölge olan ve piknikçilerin de bulunduğu alana bir süre sonra Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekip aracı geldi.

Görevliler, çevredeki kişilerin bölgeden ayrılmaları uyarısında bulunurken üç arkadaş da ayrılmak üzere toparlanmaya başladı. Ancak bu sırada yanlarına gelen Jandarma ekipleri, üç arkadaşa sosyal mesafeye uygun oturmadıkları gerekçesi ile ceza yazacaklarını söyledi. Gençlerin itirazına rağmen her birine 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

"BELKİ AF ÇIKAR BEKLENTİSİ İÇİNDEYDİM"

Kesilen idari para cezası iki ay kadar sonra bu kişilere tebliğ edildi. Adnan B. ve Ferhat U. kesilen cezayı ödedi. Artvin’de yaşayan elektrik teknikeri Özen ise cezayı ödeyemedi. Özen, “Elektrik teknikeriyim. Uzun süredir işsizim. Belki af çıkar beklentisi içindeydim” şeklinde konuştu.

14 Nisan tarihinde bankadan kendisine mesaj geldiğini belirten Özen, "Hesabımda 3 bin 495 liram vardı. Bankadan gelen mesajda, hesabıma e-haciz uygulandığını gördüm. Detayına baktığımda, haczin Muratpaşa Vergi Dairesi’nce gerçekleştiğini gördüm." dedi.

HUKUKÇULARIN YORUMLARI

Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketicinin e-haczin kaldırılması talebiyle haciz koyan kuruma yazılı şekilde başvurması, sonuç alamadığı takdirde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) taşımasını öneriyoruz” dedi.

Av. Cesim Parlak: "Olayın anlatım şekline göre, herhangi bir ceza kesilmesini gerektirecek bir durum ortada yok. Sosyal mesafede kastedilen amacın dışına çıkılarak uygulama yapılmış. Burada cezanın kesilmesi, daha sonra da buna ilişkin tebligatın usulüne uygun yapılması sonrasında itiraz süresi kaçırılmışsa hukuken yapılacak bir şey görünmüyor."

Av. Selin Erkaymaz: "Pandemiyle baş edebilmek için, kuralların ayrım gözetilmeksizin herkese uygulanması şart. Jandarma, açık alanda da olsa sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle ceza kesmiş. Cezanın muhatabı olan şahısların, ödeme için ekonomik durumlarıının müsait olmaması, cezanın uygulanmasını ortadan kaldırmaz. Cezanın tahsiline ilişkin yapılan işlem hukuka uygun bir uygulama..."