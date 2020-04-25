MSB:Sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 teröristin komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
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