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  3. MSB:Sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB:Sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 teröristin komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:Sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."




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