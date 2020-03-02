İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT