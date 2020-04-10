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  3. Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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