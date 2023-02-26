Sizwe Mdlinzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sizwe Mdlinzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sizwe Mdlinzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sizwe Mdlinzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sizwe Mdlinzo 11 Mart 1992 tarihinde Chatsworth, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sizwe Eric Mdlinzo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sizwe Mdlinzo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sizwe Mdlinzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sizwe Mdlinzo'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sizwe Mdlinzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sizwe Mdlinzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sizwe Mdlinzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sizwe Mdlinzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Marumo

1 Temmuz 2014 yılında All Stars

1 Temmuz 2016 yılında Chippa United

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

22 Eylül 2020 yılında Chippa United

13 Eylül 2022 yılında Marumo

Sizwe Mdlinzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sizwe Mdlinzo şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.