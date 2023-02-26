Sizwe Muthwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sizwe Muthwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sizwe Muthwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sizwe Muthwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sizwe Muthwa 4 Aralık 1998 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sizwe Muthwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sizwe Muthwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sizwe Muthwa'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sizwe Muthwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sizwe Muthwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sizwe Muthwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sizwe Muthwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Maritzburg Utd.

Sizwe Muthwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sizwe Muthwa şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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