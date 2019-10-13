Skandal Barış Pınarı açıklaması! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları pes dedirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AKINCI'DAN 1974 KIBRIS VE BARIŞ PINARI HAREKATI'NA İLİŞKİN 'PES' DEDİRTEN İFADELER

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

AKINCI: AKAN SU DEĞİL KANDIR

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY'DAN KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi.