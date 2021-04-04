Skandal bildiride dikkat çeken '103' detayı! 15 Temmuza 103 gün kala...

AK Parti'yi ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye tepkiler gelmeye devam ederken bildirideki bir ayrıntı dikkat çekti.

103 emekli amiralin imzasını taşıyan bildirinin 15 Temmuz'a 103 gün kala yayınlanması tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

103 amiral kim? 103 amiralin isimleri

103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!