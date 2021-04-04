Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satacakAnkara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSilahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Skandal bildiride dikkat çeken '103' detayı! 15 Temmuza 103 gün kala...

Skandal bildiride dikkat çeken '103' detayı! 15 Temmuza 103 gün kala...

Darbe hayaliyle emekli Amirallerin hükümete ve TSK'ya yönelik kaleme aldığı skandal bildirideki '103' detayı dikkat çekti. Bildirinin zaman aralığı olarak 15 Temmuz’un yıl dönümüne tam 103 gün kala yayınlanması gözlerden kaçmadı.

Skandal bildiride dikkat çeken '103' detayı! 15 Temmuza 103 gün kala...

AK Parti'yi ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye tepkiler gelmeye devam ederken bildirideki bir ayrıntı dikkat çekti. 

103 emekli amiralin imzasını taşıyan bildirinin 15 Temmuz'a 103 gün kala yayınlanması tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

103 amiral kim? 103 amiralin isimleri103 amiral kim? 103 amiralin isimleri

103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT