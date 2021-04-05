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  3. Skandal bildirinin imzacıları olan amirallere gözaltı!

Skandal bildirinin imzacıları olan amirallere gözaltı!

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili ortak açıklama yapan ve bildiriye imza atan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı bildirildi.

Skandal bildirinin imzacıları olan amirallere gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Detaylar geliyor...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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