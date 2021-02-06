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Skandal iddia! İBB zabıtası, seyyar satıcıyı darp etti

İstanbul Eminönü'nde İBB Zabıtalarının tartıştığı bir kişiyi darp ettiği iddia edildi.

Skandal iddia! İBB zabıtası, seyyar satıcıyı darp etti

İHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, dün saat 17.30 sularında Fatih Eminönü’nde bir seyyar satıcı ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre ekipler seyyar satıcıyı darp etti ve olay yerinden ayrıldı.

"TEK KELİMEYLE KORKUNÇTU"

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Üsame Ceran seyyar satıcının darp sonrası fotoğrafının üstüne, "Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Birçok kişi tanık oldu. Muhtemelen MOBESE açısında gerçekleşti olay. Vatandaşla zabıta arasında ne yaşandı bilmiyorum; ama hiç önemli değil güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Skandal iddia! İBB zabıtası, seyyar satıcıyı darp etti Skandal iddia! İBB zabıtası, seyyar satıcıyı darp etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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