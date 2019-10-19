Skandal iddia! Trump 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında piyasaya çıkacak "All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator" kitabının yazarları Barry Levine ve Monique El-Faizy, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Yazarlar, bir mafya üyesinin kendilerine ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında genelevde bir cinsel içerikli film yıldızı ve 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğini söylediğini öne sürdüler. Bu olayların çıkacak kitapta da olduğunu belirten yazarlar, kendilerine mafya üyesinin, genelevi işleten bir başka mafya üyesi olan John Tino'nun Trump'ın ilişkiye girdiği odaya gizli kamera yerleştirdiğini ve görüntülerin de mafyanın liderine yollandığını söylediğini ifade ettiler.

CANLI İLİŞKİ İSTEĞİ

Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen kızı ve cinsel içerik film yıldızını bulmadıklarını söyleyen yazarlar, mafya üyesinin iddiasına göre Trump'ın geneleve gelince sürekli 18 yaşından küçük kızı istediğini ifade ettiler. Trump'ın o yıllarda genelevde çalışan bir kadından kocası ile canlı ilişkiye girmesini istediğini de belirttiler.

MAFYA ÜYESİ: BU OLAYLAR BENİMLE MEZARA GİTMESİN DİYE ANLATTIM

Görüntülerin verildiği mafya babasının 1986 yılında öldürüldüğünü belirten mafya üyesi gördükleri ve bildiklerini mezara götürmek istemediği için yazarlarla paylaştığını ifade etti.

TRUMP KADINLARA SERT DAVRANIYORDU

Kitapta yer alan başka bir iddiaya göre de, bir başka cinsel içerikli film yıldızı olan Alana Evans, Trump'ın cinsel ilişki karşılığında para verdiği üç kadını tanıdığını ve Trump'ın kadınlara ilişki sırasında sert davranmayı sevdiğini söyledi.