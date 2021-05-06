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  3. Skandal ifadeler! Prof. Dr. Ferman'ın canlı yayında yaptığı benzetme tepki çekti

Skandal ifadeler! Prof. Dr. Ferman'ın canlı yayında yaptığı benzetme tepki çekti

EkoTürk kanalında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Murat Ferman'ın enflasyon ile ilgili yaptığı benzetme tepki çekti.

EkoTürk kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Murat Ferman'ın enflasyon ile ilgili yaptığı benzetme tepki çekti.

Merkez Bankasının enflasyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Murat Ferman'ın sözleri izleyicide şok etkisi yarattı.

Enflasyonu anlatırken 'özürlü çocuk' ifadesi kullanan Profesör Doktor Murat Ferman "Herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. Çünkü onlar çocuk parası gibi. Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikayet ediyoruz. Geceleri bağırıyor çağırıyor. Huzur bırakmadı, komşularla aramız bozuldu diyoruz ama. Çocukcağız da hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere giriyoruz, indirimli kart alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir şey. Enflasyonun biz suç ortağıyız" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu sözler yüzünden çok sayıda kişinin incineceğini hesap etmediği için  Ferman'a tepki gösterdi.

İşte Prof. Dr. Ferman'ın tepki çeken sözleri:

MURAT FERMAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları dalında Yüksek Lisans ve İşletme Politikası ve Stratejisi alanında Doktora derecelerini alan Profesör Doktor Murat Ferman ekonomiye ilişkin eleştirileri televizyon izleyicisinin aşina olduğu bir isimdir.

Murat Ferman hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Prof. Dr. Murat Ferman kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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