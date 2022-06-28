Skandal olay sonrası CHP sonunda harekete geçti! Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifaları istendi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geçmişte ayrıldığı eşiyle yaptığı konuşmada evlendiği Tuba Torun hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyayı sallamıştı.

"DOLARLA VEKİL OLUYORLAR"

Daha sonra yayımlanan başka bir ses kaydında Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun, "Kadın hakları diye ben g. yırtıyorum. Onlar dolarla vekil oluyorlar " ifadesini kullanmıştı. Söz konusu görüntüler CHP içindeki çirkin hesaplaşmaları ve durumu gözler önüne sermiş, sosyal medya bu konuşmalarla çalkalanmıştı.

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Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aykut Erdoğdu," Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem…Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" ifadelerini kullanmıştı.

1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 26, 2022

CHP YÖNETİMİ İSTİFALARINI İSTEDİ

Bu olayların ardından CHP yönetimi harekete geçti. Halk TV'den İsmail Saymaz, yaşanan olaya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifalarını istedi.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi:

'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu.' "

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