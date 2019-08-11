Skandal olay! Ünlü isim muhabirleri tehdit etti Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana dizisi ile ünlendikten sonra “Çukur” dizisine geçiş yapan Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, sevgilisi ile önceki gece bir mekanda eğlendi.

1 6 Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, sevgilisi ile önceki gece bir mekanda eğlendi.

