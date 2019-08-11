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  3. Skandal olay! Ünlü isim muhabirleri tehdit etti

Skandal olay! Ünlü isim muhabirleri tehdit etti

Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana dizisi ile ünlendikten sonra “Çukur” dizisine geçiş yapan Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, sevgilisi ile önceki gece bir mekanda eğlendi.

Skandal olay! Ünlü isim muhabirleri tehdit etti 116

Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, sevgilisi ile önceki gece bir mekanda eğlendi.
 